NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

USD 170,11 +1,56% (21.08.2017, 17:56)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

AHLA



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO.



(21.08.2017/ac/a/n)

Tokio (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von Analyst John Choi von Daiwa Capital Markets:Laut einer Aktienanalyse spricht John Choi, Aktienanalyst von Daiwa Capital Markets, weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien von Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) aus.Der Einblick von Alibaba Group Holding Ltd. in die Daten chinesischer Konsumenten dürfte die Beibehaltung des momentanen Umsatzwachstums auf Sicht der nächsten ein bis drei Jahre sicher stellen, so die Einschätzung der Analysten von Daiwa Capital Markets. Die Investitionen in digitales Entertainment, Cloud und weitere neue Initiativen sollten derweil unter Kontrolle sein.Nach dem letzten Investorentag habe sich das Sentiment gegenüber der Alibaba-Aktie verbessert. Auf Sicht der nächsten zwölf Monate rechnet Analyst John Choi mit einer Neubewertung des Titels. Im Bereich des chinesischen Konsum/Technologie-Sektors repräsentiere die Alibaba-Aktie ein "Must have"-Investment.In ihrer Alibaba Group Holding-Aktienanalyse halten die Analysten von Daiwa Capital Markets am "buy"-Rating fest und erhöhen das Kursziel von 175,00 auf 205,00 USD.Xetra-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:143,75 Euro +0,17% (21.08.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:143,90 Euro +1,03% (21.08.2017, 17:52)