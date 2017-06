XETRA-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

109,40 EUR +0,46% (01.06.2017, 10:34)



NYSE-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:

122,46 USD -1,17% (31.05.2017, 22:00)



ISIN Alibaba Group Holding-Aktie:

US01609W1027



WKN Alibaba Group Holding-Aktie:

A117ME



Ticker Symbol Alibaba Group Holding-Aktie Deutschland:

TWR



NYSE Ticker-Symbol:

BABA



Kurzprofil Alibaba Group Holding Ltd.:



Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist ein in China beheimatetes Online-Handelsunternehmen. Alibaba Group Holding betreibt sein Ökosystem als eine Plattform für Drittanbieter. Zu den bekanntesten Plattformen zählen Taobao, Tmall, Juhuasuan, 1688.com, AliExpress und Alibaba.com. Der Börsengang des Unternehmens ist mit einem Emissionsvolumen von fast 22 Mrd. USD das weltweit größte IPO. (01.06.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Fulda (www.aktiencheck.de) - Alibaba Group Holding-Aktienanalyse von JS Capital:Die Experten von JS Capital nehmen in ihrem aktuellen Newsletter zum Multi-Asset-Fonds MS Global One die Aktie des chinesischen Internet-Riesen Alibaba Group Holding Ltd. (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) unter die Lupe.Die aktuellen Zahlen von Alibaba hätten zunächst für Abgabedruck gesorgt, ehe Anleger und Analysten sich intensiver damit beschäftigen würden und das immense weitere Wachstumspotenzial identifiziert hätten. Die Aktie des mit über 300 Mrd. Dollar bewerteten chinesischen Internet-Giganten habe zunächst etwa 4% verloren, weil der Konzern mit seinen Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal die hohen Gewinnschätzungen nicht habe übertreffen können. Der Umsatz habe gegenüber dem Vorjahr um 60% auf knapp 38,58 Mrd. Renminbi oder knapp 5,61 Mrd. Dollar zugelegt. Übrig sei ein Nettoergebnis von 9,85 Mrd. Renminbi bzw. 1,43 Mrd. Dollar, ein Zuwachs von 85% geblieben. Damit seien die vorherigen Schätzungen leicht verfehlt worden. Für das Gesamtjahr habe Alibaba somit einen Umsatzanstieg von 56% auf knapp 23 Mrd. Dollar sowie ein Nettoergebnis von knapp 6 Mrd. Dollar ausgewiesen.Die aufgeschlüsselten Zahlen würden aufzeigen, wo aktuell und künftig die Musik spiele. So habe der Auslandsumsatz im Online-Handel um 312% auf 2,43 Mrd. Renminbi (rund 233 Mio. Dollar) zugelegt. Die Sparten Cloud Computing und Digital Media & Entertainment hätten ihren Umsatz um 104% auf 314 Mio. Dollar bzw. um 234% auf 571 Mio. Dollar gesteigert. Und genau in diese Bereiche wolle Alibaba künftig massiv investieren, so CEO Daniel Zhang. Sehr wichtig erscheine gerade bezogen auf den chinesischen Markt die Cloud-Sparte, in der die Anzahl der zahlenden Kunden von 513.000 auf 874.000 geklettert sei. Und wie schon das Beispiel Amazon zeige, würden hier besonders hohe Margen winken. Doch auch mit dem Video-Streaming-Portal Tudou sitze man auf einem künftigen "Goldesel".Alibaba sei in China einfach glänzend positioniert und besetze in einigen Schlüsselmärkten die Pole-Position. Auch das 6 Mrd. Dollar schwere Rückkaufprogramm sorgt für gute Stimmung unter den Analysten, die mit Verzögerung reihenweise ihre Kursziele anhoben, so die Experten von JS Capital. (Ausgabe Juni 2017)Tradegate-Aktienkurs Alibaba Group Holding-Aktie:109,76 EUR +0,59% (01.06.2017, 11:05)