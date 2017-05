Tradegate-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

Kurzprofil Alexion Pharmaceuticals Inc.:



Alexion Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US0153511094, WKN: 899527, Ticker-Symbol: AXP, NASDAQ Ticker-Symbol: ALXN) ist ein Biotech-Unternehmen mit Sitz in Cheshire (US-Bundesstaat Connecticut), das nach Medikamenten für extrem seltene Krankheiten forscht. Das Unternehmen ist spezialisiert auf sehr individuelle und kostspielige Forschungen.

(26.05.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Alexion Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Analyst Hartaj Singh von Oppenheimer:Laut einer Aktienanalyse vertritt Analyst Hartaj Singh vom Investmenthaus Oppenheimer in Bezug auf die Aktien des US-Biotechkonzerns Alexion Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US0153511094, WKN: 899527, Ticker-Symbol: AXP, NASDAQ Ticker-Symbol: ALXN) weiterhin die Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung.Die jüngsten Kursverluste bei den Aktien von Alexion Pharmaceuticals Inc. sind nach Ansicht der Analysten von Oppenheimer übertrieben gewesen. Zwar seien Bedenken hinsichtlich des Geschäftsmodells nicht völlig unbegründet. Die in letzten Tagen verzeichneten Abschläge seien aber irrational.Die Bewertung liege nun 50% unter dem Neunjahresdurchschnitt. Zudem seien die Konsensprognosen in den letzten beiden Jahren dramatisch gesunken.Etwaige positive Nachrichten, beispielsweise die Bestätigung der Guidance oder Kostensenkungsmaßnahmen könnten das Profil von Alexion Pharmaceuticals in ziemlich drastischer Weise verändern, so die Einschätzung des Analysten Hartaj Singh.Börsenplätze Alexion Pharmaceuticals-Aktie:Xetra-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:88,10 EUR -2,86% (26.05.2017, 14:00)