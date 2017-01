Tradegate-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

127,62 EUR +5,31% (05.01.2017, 15:09)



NASDAQ-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

USD 133,00 +4,63% (05.01.2017, 15:25, vorbörslich)



ISIN Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

US0153511094



WKN Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

899527



Ticker-Symbol Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

AXP



NASDAQ Ticker-Symbol Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

ALXN



Kurzprofil Alexion Pharmaceuticals Inc.:



Alexion Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US0153511094, WKN: 899527, Ticker-Symbol: AXP, NASDAQ Ticker-Symbol: ALXN) ist ein Biotech-Unternehmen mit Sitz in Cheshire (US-Bundesstaat Connecticut), das nach Medikamenten für extrem seltene Krankheiten forscht. Das Unternehmen ist spezialisiert auf sehr individuelle und kostspielige Forschungen.

(05.01.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Alexion Pharmaceuticals-Aktienanalyse der Analystin Robyn Karnauskas von der Citigroup:Laut einer Aktienanalyse bestätigt die Analystin Robyn Karnauskas von der Citigroup ihre Kaufempfehlung in Bezug auf die Aktien des US-Biotechkonzerns Alexion Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US0153511094, WKN: 899527, Ticker-Symbol: AXP, NASDAQ Ticker-Symbol: ALXN).Der Schatten auf dem Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals Inc. sei verschwunden. Der Umstand, dass die Finanzberichte nicht neu erstellt werden müssten und die Guidance für 2016 weiter Bestand habe, dürfte von den Marktteilnehmern begrüßt werden.Die Analystin Robyn Karnauskas hält die Guidance für 2017 für den nächsten bedeutenden Katalysator. Die Konsensprognosen dürften nicht zu hoch sein. Die Analysten der Citigroup weisen auf ihre große Überzeugung in die positive Investmentthese hin.Die Aktienanalysten der Citigroup halten in ihrer Alexion Pharmaceuticals-Aktienanalyse am Votum "buy" sowie am Kursziel von 173,00 USD fest.Xetra-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:127,60 EUR +8,09% (05.01.2017, 14:09)