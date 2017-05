Tradegate-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

NASDAQ-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

ISIN Alexion Pharmaceuticals-Aktie:
US0153511094

WKN Alexion Pharmaceuticals-Aktie:
899527

Ticker-Symbol Alexion Pharmaceuticals-Aktie:
AXP

NASDAQ Ticker-Symbol Alexion Pharmaceuticals-Aktie:
ALXN

Kurzprofil Alexion Pharmaceuticals Inc.:



Alexion Inc. (ISIN: US0153511094, WKN: 899527, Ticker-Symbol: AXP, NASDAQ Ticker-Symbol: ALXN) ist ein Biotech-Unternehmen mit Sitz in Cheshire (US-Bundesstaat Connecticut), das nach Medikamenten für extrem seltene Krankheiten forscht. Das Unternehmen ist spezialisiert auf sehr individuelle und kostspielige Forschungen.

Zürich (www.aktiencheck.de) - Alexion Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Analyst Martin Auster von der UBS:Laut einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt Analyst Martin Auster vom Investmenthaus UBS die Aktien des US-Biotechkonzerns Alexion Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US0153511094, WKN: 899527, Ticker-Symbol: AXP, NASDAQ Ticker-Symbol: ALXN) weiterhin zum Kauf.Die Aktien von Alexion Pharmaceuticals Inc. haben nach Angaben der UBS-Analysten in den letzten Wochen im Vergleich zum Biotech-Index eine klare Underperformance verzeichnet. Seit dem 05. Mai stehe ein Minus von 3% einem Rückgang bei Alexion von 24% gegenüber.Die Abschläge seien auf Bedenken unter den Investoren in Bezug auf die Wachstumsperspektiven des Unternehmens zurückzuführen.Die Aktienanalysten der UBS stufen in ihrer Alexion Pharmaceuticals-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "buy" ein, kürzen aber das Kursziel von 143,00 auf 140,00 USD.Stuttgart-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:88,61 EUR +0,75% (30.05.2017, 16:40)