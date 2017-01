Tradegate-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

131,20 EUR -0,08% (06.01.2017, 11:52)



NASDAQ-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

USD 139,99 +0,58% (06.01.2017, 14:43, vorbörslich)



ISIN Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

US0153511094



WKN Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

899527



Ticker-Symbol Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

AXP



NASDAQ Ticker-Symbol Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

ALXN



Kurzprofil Alexion Pharmaceuticals Inc.:



Alexion Inc. (ISIN: US0153511094, WKN: 899527, Ticker-Symbol: AXP, NASDAQ Ticker-Symbol: ALXN) ist ein Biotech-Unternehmen mit Sitz in Cheshire (US-Bundesstaat Connecticut), das nach Medikamenten für extrem seltene Krankheiten forscht. Das Unternehmen ist spezialisiert auf sehr individuelle und kostspielige Forschungen.

(06.01.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





St. Petersburg (www.aktiencheck.de) - Alexion Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Analyst Christopher Raymond von Raymond James:Laut einer Aktienanalyse spricht Analyst Christopher Raymond vom Investmenthaus Raymond James in Bezug auf die Aktien des US-Biotechkonzerns Alexion Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US0153511094, WKN: 899527, Ticker-Symbol: AXP, NASDAQ Ticker-Symbol: ALXN) weiterhin eine klare Kaufempfehlung aus.Mit der Einreichung des 10-Q-Berichts bei der SEC sei ein bedeutender Schatten vom Aktienkurs gewichen. Investoren könnten sich nun wieder den starken Fundamentaldaten von Alexion Pharmaceuticals Inc. zuwenden.Die interne Überprüfung der Vertriebspraxis habe nicht zu der Notwendigkeit einer Neuberichterstattung geführt, was eine Worst Case-Möglichkeit dargestellt habe.Die Analysten von Raymond James halten die Aufstellung des Unternehmens im Hinblick auf die weitere Geschäftsentwicklung für gut. Pipeline-Katalysatoren sollten in den kommenden Monaten für steigende Aktienkurse sorgen, so die Einschätzung von Analyst Christopher Raymond.Börsenplätze Alexion Pharmaceuticals-Aktie:Xetra-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:131,40 EUR +0,50% (06.01.2017, 14:00)