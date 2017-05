Tradegate-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

89,67 EUR -4,15% (24.05.2017, 17:29)



NASDAQ-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

USD 100,64 -3,82% (24.05.2017, 17:29)



ISIN Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

US0153511094



WKN Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

899527



Ticker-Symbol Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

AXP



NASDAQ Ticker-Symbol Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

ALXN



Kurzprofil Alexion Pharmaceuticals Inc.:



Alexion Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US0153511094, WKN: 899527, Ticker-Symbol: AXP, NASDAQ Ticker-Symbol: ALXN) ist ein Biotech-Unternehmen mit Sitz in Cheshire (US-Bundesstaat Connecticut), das nach Medikamenten für extrem seltene Krankheiten forscht. Das Unternehmen ist spezialisiert auf sehr individuelle und kostspielige Forschungen.

(24.05.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Alexion Pharmaceuticals-Aktienanalyse des Analysten Christopher Marai von Instinet:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Christopher Marai von Instinet seine Kaufempfehlung für die Aktien des US-Biotechkonzerns Alexion Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US0153511094, WKN: 899527, Ticker-Symbol: AXP, NASDAQ Ticker-Symbol: ALXN).Investoren sollten die Positionen in Alexion Pharmaceuticals-Aktien nach dem Ausverkauf aufstocken, so der Ratschlag der Instinet-Analysten.Die Schlagzeile wonach Alexion Pharmaceuticals Wechsel im Management vornehme gerate aus dem Kontext, da das Unternehmen bestätigt habe, dass die personellen Veränderungen der Refokussierung des Unternehmens unter dem neuen CEO geschuldet seien.Analyst Christopher Marai stellt klar, dass in der Branche Bewegungen im Top-Management nach der Bestellung eines neuen CEO’s nicht ungewöhnlich seien.Börsenplätze Alexion Pharmaceuticals-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:90,92 EUR -2,77% (24.05.2017, 17:07)