NYSE-Aktienkurs Alcoa-Aktie:

36,77 USD +1,07% (06.03.2017, 16:25)



ISIN Alcoa-Aktie:

US0138721065



WKN Alcoa-Aktie:

A2ASZ7



Ticker Symbol Alcoa-Aktie:

ALU



NYSE-Ticker Symbol Alcoa-Aktie:

AA



Kurzprofil Alcoa Corp.:



Alcoa Corp. (ISIN: US0138721065, WKN: A2ASZ7, Ticker-Symbol: ALU, NYSE-Symbol: AA) ist ein US-amerikanisches Aluminiumunternehmen, das aus der Aufspaltung von Alcoa Inc. in zwei unabhängige, börsennotierte Gesellschaften entstanden ist. Während im neuen Mehrwertunternehmen Arconic die Downstream-Aktivitäten gebündelt sind, umfasst Alcoa Corp. als Upstream-Unternehmen die fünf Geschäftsbereiche, die heute Global Primary Products ausmachen: Bauxit, Aluminiumoxid, Aluminium, Gießereiprodukte und Energie.



CEO & Chairman:

Klaus Kleinfeld (06.03.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



New York (www.aktiencheck.de) - Alcoa-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andrew Quail von Goldman Sachs:Andrew Quail, Aktienanalyst von Goldman Sachs, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Aluminiumkonzerns Alcoa Corp. (ISIN: US0138721065, WKN: A2ASZ7, Ticker-Symbol: ALU, NYSE-Symbol: AA) von "neutral" auf "buy" herauf.Alcoa sei in einem positiven Rohstoffmarktumfeld eine Gelddruckmaschine, so Quail. Der Analyst beachte nun höhere Erwartungen der Goldman-Rohstoffexperten für Aluminium. Daher habe Quail seine Gewinnprognosen bis 2019 deutlich erhöht.Andrew Quail, Aktienanalyst von Goldman Sachs, stuft die Alcoa-Aktie von "neutral" auf "buy" herauf. Das Kursziel werde 34 USD auf 52 USD angehoben. (Analyse vom 06.03.2017)Börsenplätze Alcoa-Aktie:34,847 EUR +1,41% (06.03.2017, 16:16)Tradegate-Aktienkurs Alcoa-Aktie:35,016 EUR +2,19% (06.03.2017, 16:15)