Wien (www.aktiencheck.de) - Die Baumarktkette Home Depot (ISIN: US4370761029, WKN: 866953) hat im ersten Quartal mit einem Umsatz von USD 23,89 Mrd. und einem Gewinn pro Aktie von USD 1,67 die Konsensuserwartungen (Umsatz: USD 23,76 Mrd.; Gewinn je Aktie: USD 1,62) übertroffen und zudem die Gesamtjahresprognosen leicht angehoben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Um seine Profitabilität im Jahr 2018 deutlich zu verbessern, plane der US-Autokonzern Ford (ISIN: US3453708600, WKN: 502391) in diesem Jahr noch Kosteneinsparungen in Höhe von USD 3 Mrd. Die Umsatzrückgänge auf vergleichbarer Basis des Büroausstattungskonzerns Staples (ISIN: US8550301027, WKN: 876951) seien im ersten Quartal mit -2,6% deutlich geringer ausgefallen als von FactSet (ISIN : US3030751057, WKN: 901629) (-4,1%) geschätzt. Der um Sonderfaktoren bereinigte Gewinn pro Aktie habe mit 0,17 im Rahmen der Erwartungen gelegen; der Umsatz von USD 4,15 Mrd. habe hingegen darunter gelegen.



Yahoo! Inc. (ISIN: US9843321061, WKN: 900103) biete ihren Aktionären den Rückkauf von Aktien in Höhe von USD 3 Mrd. im Rahmen eines Tenders (Dutch auction) an. Am 13. Juni werde ein einheitlicher Rückkaufpreis aufgrund der vorliegenden Angebote festgelegt. Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403) müsse in China wegen Scheinwerfer-Problemen rund 600.000 Autos zurückrufen. (17.05.2017/ac/a/m)







