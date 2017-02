Aktienmarkt: US-Bankentitel mit Kursgewinnen [...]

Wien (www.aktiencheck.de) - Die am Freitag vorbörslich präsentierten guten Zahlen des Biotechnologiekonzerns Amgen wurden mit einem Kursplus um rund 5% honoriert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Positiv dürfte sich darüber hinaus eine Studie zu einem neuen Cholesterinsenker ausgewirkt haben. Der Kartenbetreiber Visa habe im ersten Geschäftsquartal von höheren Kreditkartenumsätzen profitiert. Aber auch die Übernahme von Visa Europe dürfte dazu beigetragen haben, dass sich der Gewinn je Aktie von USD 0,86 stärker als vom Markt (USD 0,76) erwartet erhöht habe. Wie zuvor erwähnt würden sich die Hoffnungen auf eine Deregulierung des US-Bankensektors erhöhen. Im Zuge dessen seien Goldman Sachs und J.P. Morgan um 4,6% bzw. 3,1% angestiegen. Aber auch Citigroup (+3,1%) sowie Bank of America (+2,5%) hätten zulegen können.



Medienberichten zur Folge zeige die kanadische Hudson's Bay an dem größten (leicht angeschlagenen) Warenhausbetreiber Macy's Interesse. Die Gespräche befänden sich noch im Anfangsstadium - neben einer eventuellen Übernahme würden auch noch Alternativen für eine mögliche Kooperation überlegt. (06.02.2017/ac/a/m)







