TEVA Pharmaceuticals (ISIN: US8816242098, WKN: 883035) (-19,9%) habe zum zweiten Mal in diesem Jahr den Ausblick für 2017 gesenkt. Probleme würden insbesondere der Preisdruck in den USA und der unerwartet starke Wettbewerb beim Medikament Copaxone zur Behandlung von Multipler Sklerose bereiten.



In den USA würden heute noch unter anderem Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2), der Energieversorger Duke Energy (ISIN: US26441C2044, WKN: A1J0EV) und die Ratingagentur Moody's Quartalszahlen vorlegen.



In Europa würden etwa Société Générale (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403), Erste Group Bank (ISIN: AT0000652011, WKN: 909943) und ANDRITZ (ISIN: AT0000730007, WKN: 632305) berichten. (03.11.2017/ac/a/m)



Wien (www.aktiencheck.de) - Die Tesla-Aktien (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T) setzten gestern ihren Kursverfall fort, nachdem der Elektroautobauer am Abend davor den größten Quartalsverlust seiner Geschichte vermeldet hatte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Auch Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX) (-2,1%) habe mit seinem Quartalsbericht nicht überzeugen können. Zwar sei die Dominanz bei Online-Werbung in Q3 ausgebaut und deutlich mehr verdient worden, die Gewinnwachstumskurve dürfte sich aber in Zukunft aufgrund höherer Investitionen in die Sicherheit eher abflachen.