Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienindex konnte in den letzten Handelstagen nicht an die kräftigen Kursanstiege vom Beginn des Monats anschließen, so die Analysten der SÜDWESTBANK AG.



Mit einem Stand von aktuell rund 11.440 Punkten gehe er dennoch mit einem Kursgewinn von knapp 6,5 Prozent versöhnlich aus dem Jahr 2016. Die SÜDWESTBANK erwarte für den Jahresbeginn 2017 - ganz im Gegensatz zu 2016 - einen ruhigen Start in das Börsenjahr. "Nachdem die EU-Kommission der italienischen Regierung grundsätzlich erlaubt hat, die Krisenbank Monte dei Paschi mit Steuermitteln zu retten, stehen die Chancen auf eine Einigung nun sehr gut", sage Manfred Mühlheim, Bereichsleiter Asset Management bei der SÜDWESTBANK. "Die zu erwartende Einigung sollte den europäischen Aktienmärkten einen positiven Start in das neue Jahr ermöglichen."



Der Euro habe sich in den letzten Handelstagen leicht von seinem mehrjährigen Tief erholt. Aktuell koste die Gemeinschaftswährung rund 1,055 US-Dollar und somit etwa einen Cent mehr als noch vor einer Woche. Die SÜDWESTBANK sehe diesen leichten Anstieg jedoch nicht als Trendwende. Die Zinsdifferenzen zwischen Euro- und US-Dollaranleihen würden sich weiter nahe dem Rekordhoch befinden. "Im ersten Quartals 2017 ist es durchaus möglich, dass die Gemeinschaftswährung die Parität zum US-Dollar erreicht, bevor im weiteren Jahresverlauf wieder mit einem festeren Euro zu rechnen ist", so Mühlheim. Der schwache Euro sollte nach Meinung der Experten der exportlastigen deutschen Wirtschaft zu einem dynamischen Start ins neue Jahr verhelfen. (30.12.2016/ac/a/m)





