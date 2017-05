Wien (www.aktiencheck.de) - In den USA schossen die Aktien von Best Buy (ISIN: US0865161014, WKN: 873629) um 21,5% nach oben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Sears (ISIN: US8123501061, WKN: A0D9H0) hätten um 13,5% angezogen, nachdem der Einzelhändler das erste Mal seit 2015 wieder einen Quartalsgewinn eingefahren habe. Auf bereinigter Basis habe der Verlust aber dennoch USD 230 Mio. betragen. Sears durchlaufe eine Schrumpfkur und habe auf vergleichbarer Basis um 12% weniger umgesetzt.General Motors (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM) (-1,8%) sei der fünfte Autokonzern, dem die Manipulation von Abgaswerten vorgeworfen werde. Im Konkreten gehe es um Pickup-Trucks mit Dieselmotor, bei denen Abgastests der Behörden mithilfe von illegaler Software manipuliert worden sein sollten. (26.05.2017/ac/a/m)