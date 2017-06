Wien (www.aktiencheck.de) - Über das Wochenende fand in den USA der wichtigste jährliche Ärztekongress statt, bei ASCO (American Society of Clinical Oncology) werden neue Ansätze in der Krebstherapie vorgestellt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311) habe die lange erwarteten Details aus einer wichtigen Studie gegen Brustkrebs (Aphinity) präsentiert, diese hätten nun letztendlich doch unter den Erwartungen gelegen (das Medikament eigne sich für weniger Patienten als erwartet), dies habe den Aktienkurs in den USA um mehr als 5 Prozent gedrückt. Beeindrucken können hätten hingegen Loxo Oncology (ISIN: US5488621013, WKN: A119L0), mit einem neuartigen Präparat, dass bei unterschiedlichen Krebsarten eingesetzt werden könne. Die Aktie habe um mehr als 43% zulegen können.



In Europa hätten gestern die Fluglinien, allen voran easyJet (ISIN: GB00B7KR2P84, WKN: A1JTC1) (-3,24% im Vergleich zum Vortag), nach dem Terroranschlag am Samstag niedriger notiert. Die spanische Banco Popular (ISIN: ES0113790226, WKN: A1W0MG) habe die Talfahrt aus der Vorwoche fortgesetzt und 18% verloren. Grund dafür seien Berichte gewesen, wonach dem spanischen Kreditinstitut eventuell die Abwicklung drohe, wenn kein Käufer gefunden werde. Banco Popular solle dafür noch bis Ende Juni Zeit haben. (06.06.2017/ac/a/m)







Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.