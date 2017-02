Während es bei den Aktienkursen keine großen Bewegungen gegeben habe, hätten sich die Ölpreise von den jüngst kräftigen Abgaben wieder etwas erholen können. Die Marktteilnehmer würden eine anziehende Benzinnachfrage vermuten, nachdem hier die Lagerbestände entgegen der Erwartungen gefallen seien. Auch der Goldpreis habe gestern seinen Aufwärtstrend weiter fortsetzen können. Die Analysten würden eine wenig veränderte Eröffnung an den wichtigsten europäischen Handelsplätzen erwarten.



Vor allem europäische Quartalsberichte stünden aktuell im Fokus. Heute habe u.a. die französische Großbank Société Générale ihr Ergebnis veröffentlicht. Zwar sei der Nettogewinn gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum klar zurückgefallen, allerdings habe man damit deutlich über den Markterwartungen gelegen. Einen leichten Gewinnrückgang habe auch Commerzbank verzeichnet. Das Ergebnis habe trotz einer deutlich gestiegenen Kreditrisikovorsorge die Analystenprognosen übertroffen. Die präsentierten Zahlen von thyssenkrupp wiederum hätten ebenfalls leicht über der Konsensusschätzung gelegen. Der deutsche Konzern habe zudem seinen Ausblick bestätigt.



Die Berichtssaison werde heute noch weitere interessante Zahlen mit sich bringen. Zu nennen seien hier jene von Coca-Cola oder auch L'Oréal. (09.02.2017/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die wichtigsten US-Aktienindices beendeten den Handel am Mittwoch uneinheitlich, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Während sich der Dow Jones Industrial Average (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) von seinem zuvor erreichten Allzeithoch nur marginal ermäßigt habe, hätten die übrigen US-Aktienindices weiterhin nach oben tendiert, wobei der NASDAQ Composite (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) sogar auf einem erneutem Rekordniveau aus dem gestrigen Handel gegangen sei. In Bezug auf die aktuelle Berichtsaison hätten bereits 60% der im S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) enthaltenen Unternehmen ihre Ergebnisse vorgelegt, wobei knapp 76% ihre Gewinn- und 52% ihre Umsatzerwartungen hätten übertreffen können.