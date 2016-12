Banken bleiben im Fokus



Die Nachrichtenlage sei auch auf Unternehmensseite äußerst dünn. Die Blicke seien weiterhin auf den Finanzsektor gerichtet, nachdem die EU-Kommission am Vorabend kurzfristige staatliche Hilfen für die italienische Krisenbank Monte dei Paschi und weitere mit faulen Krediten kämpfende Finanzinstitute erlaubt habe. Ein Händler habe dies allerdings als erwartungsgemäß gewertet.



Der Bankensektor falle auch in der Jahreswertung bei den 30 DAX-Werten auf, wo die Aktien der Commerzbank und der Deutschen Bank trotz kräftiger Anstiege in den letzten Monaten mit Kursverlusten von bis zu 25% noch immer die Schlusslichter seien. Zur Schwäche hätten 2016 außerdem die Aktie des Tv-Konzerns ProSiebenSat.1 mit einem Minus von mehr als 21% geneigt.



adidas in der Jahreswertung uneinholbar



Auf der positiven Seite würden sich BASF und thyssenkrupp mit Anstiegen um jeweils ca. 24% ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den dritten Platz liefern - mit leichtem Vorteil für den Ludwigshafener Chemiegiganten. Als zweitbester Indexwert dürfte nicht mehr an Siemens mit plus 29% zu rütteln sein. Als Klassenbester liege die adidas-Aktie mit eienm Zugewinn von fast 65% uneinholbar vorne. (30.12.2016/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX dürfte am letzten Handelstag des Jahres 2016 vorerst auf der Stelle treten, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Geprägt vom Brexit-Votum und dem Wahlsieg Donald Trumps steuere der deutsche Leitindex im Gesamtjahr auf ein Plus zwischen 6,5 und 7% zu.Auch beim EURO STOXX 50 werde zu Wochenschluss nur wenig Bewegung erwartet. Im Gegensatz zum DAX habe sich der Leitindex der Eurozone auch im Jahresvergleich kaum von der Stelle bewegt.