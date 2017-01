Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktien von QUALCOMM kamen am Freitag im späten Handel deutlich unter Druck, nachdem Apple eine Klage in Höhe von USD 1 Mrd. gegen den Chiphersteller bekannt gegeben hat, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Hingegen hätten die Papiere des IT-Unternehmens IBM einen Kursanstieg von mehr als zwei Prozent verbuchen können. Das sei insofern bemerkenswert, als dass sich die Anleger noch am Vortag in einer ersten Reaktion auf die Bekanntgabe der Q4-Zahlen enttäuscht gezeigt hätten und die Aktie nachbörslich um mehr als zwei Prozent nachgegeben habe.Procter & Gamble habe am Freitag vorbörslich seine Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal bekannt gegeben. Dabei sei sowohl der Umsatz als auch der Gewinn besser ausgefallen als erwartet. Der Ausblick sei ebenfalls moderat angehoben worden. Die Aktie habe um mehr als drei Prozent zulegen können. (23.01.2017/ac/a/m)