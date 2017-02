Wien (www.aktiencheck.de) - Auf Unternehmensebene stehen nach wie vor die Quartalsberichte klar im Fokus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Der IT-Riese Apple habe dank starker iPhone 7 Verkäufe sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz den Analystenkonsens übertroffen. In Europa habe gestern nach Börsenschluss Siemens mit besser als erwarteten Gewinnzahlen aufwarten können. Zudem habe das Industrieunternehmen seinen Ausblick für das Geschäftsjahr angehoben. Einen ebenfalls über den Marktschätzungen liegenden Gewinn habe heute in der Früh die spanische Großbank BBVA präsentiert. Auch der Schweizer Vermögensverwalter Julius Baer habe mit seinem Jahresergebnis dank höherer Beratungsgebühren den Konsensus hinter sich gelassen.



Hinsichtlich weiterer Veröffentlichungen werde es heute dann aber eher ruhig vonstatten gehen. Am interessantesten würden wohl noch die Ergebnisse von Facebook sein. (01.02.2017/ac/a/m)







