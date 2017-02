Auch der Blick auf die Details der Angaben zum ISM PMI Manufacturing offenbare erfreuliche Fakten. Die Produktionskomponente habe zum Start des neuen Jahres auf bemerkenswerte 61,4 Punkte anziehen können. Der tatsächlich realisierte Output der US-Industrie lege nach Auffassung der befragten Einkaufsmanager also weiter zu. Auch die Auftragskomponente habe im Januar leicht anziehen können. Mit 60,4 Zählern würden sich die Order-Bücher der befragten Firmen also sehr schnell füllen. Diese Meldung spricht unserer Auffassung nach dafür, dass die Unternehmen mit großer Zuversicht in die nähere Zukunft zu blicken scheinen, so die Analysten der Nord LB.



Auch aus dem aktuellen Arbeitsmarktbericht habe sich herauslesen lassen, dass es den Unternehmen angesichts der Vielzahl an Neuanstellungen recht gut gehen sollte, zudem habe der nur geringfügige Anstieg der Stundenlöhne angezeigt, dass der Lohndruck selbst bei einer Arbeitslosenquote von niedrigen 4,8% noch nicht deutlich zugenommen habe. Positive Nachrichten für die Unternehmen! Zudem bleibe festzuhalten, dass die Wahl Donald Trumps zum Präsidenten einen fast schon bemerkenswerten Konjunkturoptimismus im Land der unbegrenzten Möglichkeiten ausgelöst zu haben scheine.



In der Tat möge sich die US-Industrie sogar als potentiell besonderer Profiteur der neuen Handelspolitik in Washington sehen. Mit einem S&P 500 in Sichtweite von 2.300 Punkten sei eine gut laufende US-Wirtschaft aber wohl schon weitgehend eingepreist. Der neue Staatschef der USA habe zuletzt zudem auch als belastender Faktor auf die Kurse gewirkt. Seine Pläne bezüglich der Einreisebedingungen in die USA hätten beispielsweise zu größeren Sorgen an den Kapitalmärkten und bei vielen US-Unternehmen geführt. Der Aktienmarkt werde die politische Lage in Washington auch weiterhin mit großem Interesse beobachten müssen. In Europa nehme zudem die Berichtssaison weiter an Fahrt auf.



Die Erwartung einer möglichen Lockerung der regulatorischen Anforderungen durch die Regierung Trump habe zuletzt einigen asiatischen Aktien Aufwind verliehen. Insgesamt würden die jüngsten Konjunkturmeldungen aus den USA auch für eine freundliche Stimmung in Asien sorgen. Nicht zuletzt die Erwartung, dass die Federal Reserve nicht zu überhasteten Zinsentscheidungen neigen dürfte, sei positiv für die Dividendentitel insbesondere in Emerging Asia. Psychologische Bedeutung nicht nur für Chinas Finanzmärkte könnten die morgen zu Veröffentlichung anstehenden offiziellen Devisenreserven der State Administration of Foreign Exchange (SAFE) entfalten. Vor allem im Falle eines Abtauchens unter die Marke von USD 3.000 Mrd. könnten jene Marktbeobachter auf den Plan gerufen werden, die eine erhöhte Gefahr für von China ausgehende globale Finanzmarktturbulenzen sähen. Dies könnte dann auch die Dividendenpapiere andernorts in Asien belasten. (06.02.2017/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung an den internationalen Aktienmarkt bleibt relativ gut, so die Analysten der Nord LB.Die Kurse der Dividendenpapiere würden ganz generell gesprochen weiterhin davon profitieren, dass die US-Unternehmen die Wirtschaftslage im Land der unbegrenzten Möglichkeiten positiv interpretieren würden. So seien in der vergangenen Woche erfreuliche Zahlen zur Entwicklung des ISM PMI Manufacturing gemeldet worden. Die Zeitreihe gelte bei vielen Marktteilnehmern als wohl wichtigster Stimmungsindikator für die Wirtschaft Nordamerikas. Im Berichtsmonat Januar zeige sich ein Anstieg auf beachtliche 56,0 Punkte. Damit signalisiere der Indikator eine weitere Beschleunigung des ohnehin schon nicht schwachen Wachstums der Wirtschaftsaktivität in der US-Industrie. Folglich entferne sich der Indikator immer weiter von der psychologisch wichtigen "50er Marke", die nach mechanistischer Interpretation als Expansionsgrenze gelte. Dies sei natürlich eine positive Nachricht.