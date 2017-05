In der Chemieindustrie stehe die nächste Großfusion an: Der Schweizer Konzern Clariant (ISIN CH0012142631/ WKN 895929) wolle mit dem US-Konkurrenten Huntsman zusammengehen. Die beiden Firmen würden den Wert des neuen Unternehmens HuntsmanClariant mit rund 20 Milliarden US-Dollar taxieren. Der gemeinsame Umsatz liege bei etwa 13,2 Milliarden Dollar. Die Fusion müsse allerdings noch von den Wettbewerbsbehörden und den eigenen Aktionären genehmigt werden. Der Abschluss der Transaktion werde für Ende des Jahres erwartet. Beide Konzerne würden sich von der Fusion insgesamt einen höheren Wert für die Aktionäre sowie verbesserte Wachstumsmöglichkeiten in Schlüsselmärkten wie den USA und China versprechen. Durch den Zusammenschluss würden beide Firmen ab 2019 jährlich 400 Milliarden US-Dollar an Kosten einsparen wollen, die Einmalkosten für die Transaktion würden auf bis zu 500 Millionen US-Dollar beziffert. Der Konzernsitz der neuen Gesellschaft solle in der Schweiz, der operative Sitz des Unternehmens in Texas liegen.



Das Vorhaben sei nur eines von derzeit mehreren Zusammenschlüssen in der Branche. So wolle etwa Bayer (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001) den US-Saatgutkonzern Monsanto (ISIN US61166W1018/ WKN 578919) übernehmen. Geplant seien auch Fusionen des schweizerischen Agrarchemie-Riesen Syngenta (ISIN CH0011037469/ WKN 580854) mit dem chinesischen Staatskonzern ChemChina sowie zwischen den US-Unternehmen Dow Chemical (ISIN US2605431038/ WKN 850917) und Dupont (ISIN US2635341090/ WKN 852046). Zudem würden die Gase-Spezialisten Linde (ISIN DE0006483001/ WKN 648300) und Praxair (ISIN US74005P1049/ WKN 884364) zusammengehen wollen, was jedoch in großen Teilen der Linde-Belegschaft hoch umstritten sei.



Auf der Hauptversammlung des Flughafenbetreibers Fraport (ISIN DE0005773303/ WKN 577330) habe gute Stimmung geherrscht: Auf Grundlage des bisher besten Jahresergebnis des Unternehmens dürften sich die Anteilseigner auf eine Anhebung der Dividende von 1,35 auf 1,50 Euro freuen. Fraport habe trotz eines leicht rückläufigen Passagieraufkommens ein operatives Ergebnis von 1.054 Millionen Euro erzielt (+24 Prozent gegenüber Vorjahr).



Nachdem Fraport den Flughafen Frankfurt als Reaktion auf Kundenabwanderungen an umliegende Konkurrenzflughäfen bereits für Low-Cost-Airlines wie Ryanair (ISIN IE00BYTBXV33/ WKN A1401Z) geöffnet habe, werde der Flugverkehr mit den Billigfliegern auch in Zukunft ausgeweitet. Fraport sehe in diesem Segment weitere Wachstumschancen. Innerhalb Europas mache dieses Segment bereits jetzt 40 Prozent des Flugverkehrs aus. Auch der Ausblick des Konzerns für das laufende Geschäftsjahr sei positiv: Hinsichtlich des Passagieraufkommens werde ein Anstieg von zwei bis vier Prozent erwartet, was die gute Ergebnisentwicklung unterstützen sollte. Hier werde ein zweistelliger Zuwachs erwartet. (Ausgabe vom 26.05.2017) (29.05.2017/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienindices in Europa bewegten sich in den vergangenen Handelstagen in einer engen Handelsspanne, so die Experten von Union Investment.Der EURO STOXX 50 habe im Vergleich zum Vorwochenschluss ebenso wie der DAX etwas schwächer notiert. In Übersee seien die Vorzeichen nach der Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle der US-Notenbank FED hingegen deutlich positiv gewesen, das mit Spannung erwartete Treffen der Ölförderländer am Himmelfahrtstag habe den Gesamtmarkt nicht belastet: Der marktbreite S&P 500 Index habe Tag für Tag Kurssteigerungen verzeichnen können, ein Wochenplus von mehr als zwei Prozent erzielt und notiere damit ebenso wie der Technologieindex NASDAQ auf einem Allzeithoch. Der Dow Jones Industrial Average notiere noch leicht unterhalb seines Höchststands.