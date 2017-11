Aktien: struktureller Bullenmarkt intakt / Anleihen: Vorsicht weiterhin geboten



An den Aktienmärkten sehe es so aus, als könne die "kriechende Rally" - möglicherweise nach einer Konsolidierung - noch etwas weitergehen. Ein stärkerer US-Dollar dürfte europäischen und japanischen Aktien kurzfristigen Auftrieb geben. "Der strukturelle Bullenmarkt ist nach wie vor intakt", sage Greil.



Bei Anleihen sei seiner Ansicht nach weiter Vorsicht geboten. Es bestehe weiter das Risiko steigender Zinsen, etwa durch anziehende Inflationstrends. Merck Finck verfolge die Strategie, Risiken aus dem Anleiheportfolio nach und nach etwas zu reduzieren.



Währungen: Aussichten für US-Dollar eher verhalten / Rohstoffe: Impulse durch Wirtschaftswachstum



Das Zusammenspiel der immer noch expansiven Geldmengenpolitik der Europäischen Zentralbank und einer möglicherweise aggressiver werdenden US-Notenbank komme dem Dollar zugute. "Der US-Dollar hat einen Teil seiner Verluste wieder wettgemacht, aber langfristig dürfte er mit Gegenwind zu kämpfen haben", prognostiziere Greil.



Das stärkere globale Wirtschaftswachstum dürfte den Rohstoffmärkten weitere Impulse geben. Die Annäherung von Angebot und Nachfrage beim Rohöl habe wie die Entwicklungen am Persischen Golf den Ölpreis getrieben. Er werde zunehmend durch konjunkturelle Fundamentaldaten gestützt. Dagegen würde der Goldpreis von höheren US-Zinsen und einem stärkeren US-Dollar belastet. Bei den Industriemetallen deute der Vorratsabbau in China auf einen Rückgang der Importe hin; dadurch könnten die Preise negativ beeinflusst werden.



Den vollständigen "Marktkompass November 2017" finden Sie unter https://www.merckfinck.de/unternehmen/presse/anlegerinformationen.html (09.11.2017/ac/a/m)





