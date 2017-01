Tatsächlich scheine es Donald Trump mittlerweile wirklich gelungen zu sein, die Aktienmärkte in eine optimistische Stimmung zu versetzen. Offenkundig habe der zukünftige US-Präsident an den Börsen Hoffnungen auf ein nachhaltiges Anziehen der US-Konjunktur wecken können. Trump trumpfe damit regelrecht auf. Momentan handle es sich aber noch um Vorschusslorbeeren und man werde abwarten müssen, welche Vorhaben der neuen Regierung im Kongress überhaupt Mehrheiten finden würden. Vor allem die bei den Republikanern weitgehend unumstrittenen Steuersenkungspläne, die also mit hoher Wahrscheinlichkeit umgesetzt werden dürften, scheinen hilfreich für den Aktienmarkt zu sein, so die Analysten der Nord LB. So könne eine verstärkte Repatriierung von durch US-Firmen im Ausland geparkten Gewinnen sicherlich zu vermehrten Aktienrückkäufen, zusätzlichen Dividendenzahlungen und zur Realisierung von weiteren die Kurse stützenden Investitionsprojekten mit einem positiven NPV führen.



Auch generell niedrigere Unternehmenssteuern dürften positiv auf die Kurse der US-Dividendenpapiere wirken. Weniger klar sei, in welchem Umfang sich der Kongress für schuldenfinanzierte staatliche Investitionen in Infrastrukturprojekte erwärmen können werde. Von entsprechenden Maßnahmen würde das Wirtschaftswachstum im Land der unbegrenzten Möglichkeiten potenziell profitieren, was natürlich hilfreich für die Unternehmensgewinne in den USA sein müsste. Zudem könne eine expansive Fiskalpolitik die Inflation erhöhen. Dies möge die Preisüberwälzungsspielräume der Firmen auf dem US-Markt vergrößern, was ebenfalls stützende Effekte auf die Unternehmensgewinne haben müsste. Vor allem die Republikaner im Senat würden aber immer sehr skeptisch auf eine Erhöhung der staatlichen Aktivität blicken. Hier werde die neue Regierung massiv Überzeugungsarbeit leisten müssen.



Generell bleibe festzuhalten, dass die Finanzmärkte durchaus bestehende Risiken beim Blick auf die sich abzeichnende neue US-Regierungspolitik momentan sehr weitgehend auszuklammern scheinen. Dies gelte insbesondere für die Verschuldungssituation der öffentlichen Hand in den USA. Zudem müsse die US-Geldpolitik in diesem Kontext im Auge behalten werden. Ein verstärkter Protektionismus könnte in Verbindung mit expansiven fiskalpolitischen Maßnahmen (wie bereits angedeutet) zu höheren Inflationsraten führen. Darauf würde die Notenbank in Washington mit zumindest etwas zügigeren Leitzinsanhebungen reagieren müssen, was den Aktienmarkt schon unter Druck setzen könnte.



Zudem seien US-Dividendenpapiere inzwischen generell gesprochen auch nicht mehr sonderlich günstig bewertet. Auf der Basis der Konsens-Gewinnschätzung für das Jahr 2017 notiere das KGV des S&P 500 mittlerweile im Bereich von 17. Daher sollte nach Einschätzung der Analysten zum Start des Jahres - quasi als Reaktion auf die Jahresschlussrally - über Gewinnmitnahmen zumindest nachgedacht werden. In der Tat möge es im ersten Halbjahr 2017 zu gewissen Rückschlägen kommen. Nach einem Abbau von Exposure im Equity-Segment sollten Gegenbewegungen und vor allem auch deutlichere Rückschläge dann aber wohl im Laufe des Jahres 2017 recht konsequent für Zukäufe genutzt werden; die Analysten würden den Markt in 12 Monaten nämlich nicht nachhaltig unterhalb des aktuellen Kursniveaus sehen und im Dezember 2017 beispielsweise einen DAX-Stand im Bereich von 11.500 Punkten erwarten.



Angesichts einer auch in 2017 wahrscheinlich noch nicht an der Zinsschraube drehenden EZB dürfte das Zinsniveau vor allem in der Eurozone ein stützender Faktor für die Kurse der Dividendenpapiere bleiben. Das schon in 2016 bedeutende Thema "Anlagenotstand" sollte somit in Euroland wohl auch im neuen Jahr von hoher Relevanz für das Marktgeschehen sein. (Ausgabe vom 04.01.2017) (05.01.2017/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Auch im Jahr 2016 war das Geschehen an den Börsen wieder einmal durch eine Jahresendrally bei den Dividendenpapieren gekennzeichnet, so die Analysten der Nord LB.Nachdem die Rekordjagd an den US-Börsen bereits direkt nach der Präsidentschaftswahl im Land der unbegrenzten Möglichkeiten an Fahrt gewonnen habe, habe sich in Deutschland etwas später ein sehr ausgeprägter Kursanstieg gezeigt. Im Dezember habe der DAX dann endlich auch wieder die vor allem psychologisch wichtige Marke von 11.000 Punkten überbieten können. Der EURO STOXX 50 habe sich im Rahmen dieser Aufwärtsbewegung nachhaltig oberhalb von 3.000 Zählern stabilisiert. Der US-Leitindex S&P 500 sei nach der Rekordjagd über die Marke von 2.200 Punkten gestiegen. Dabei habe es zum Start des Jahres beim Blick auf die Kurse zunächst gar nicht so freundlich ausgesehen. Die üblichen Sorgen um die Stabilität des chinesischen Finanzsystems hätten in Verbindung mit wachsenden Bedenken bezüglich der Robustheit des US-Aufschwungs zunächst zu einer verschlechterten Stimmung am Markt geführt.In der Tat hätten sich in den Vereinigten Staaten zum Start von 2016 Bremsspuren bei der konjunkturellen Entwicklung des Landes gezeigt, die auch auf den niedrigen Ölpreis zurückzuführen gewesen seien. Der Preisverfall beim schwarzen Gold habe die Fracking-Industrie in den USA zwischenzeitlich deutlicher unter Druck gesetzt und dabei sogar das makroökonomische Investitionsverhalten negativ beeinflusst. Sukzessive habe sich das Sentiment am Aktienmarkt dann aber wieder verbessert. Dabei habe sicherlich die Tatsache geholfen, dass sich der Pessimismus mit Blick auf die US-Wirtschaft nach und nach zu legen begonnen habe; im Laufe des Jahres habe sich in der Tat immer klarer abgezeichnet, dass sich die ökonomische Aktivität im zweiten Halbjahr 2016 wahrscheinlich freundlicher präsentieren würde.