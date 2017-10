Auch in Übersee hätten die Börsen Rekordstände verzeichnet. Gute Unternehmenszahlen als auch Hoffnungen auf ein Zustandekommen der großen Steuerreform hätten für Kursgewinne in den USA gesorgt. Die erstaunlich lange Gewinnserie in Japan sei letzte Woche zu Ende gegangen: Nachdem die Tokioter Börse zuvor 16 Sitzungen in Folge höher geschlossen habe, habe es am Mittwoch den ersten Kursrücksetzer gegeben.



Deutschlands größtes Geldhaus - Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000) - habe am Donnerstag einen überraschend hohen Gewinn für das abgelaufene dritte Quartal des Jahres bekannt gegeben. Zwar seien die Umsätze weiterhin rückläufig gewesen und besonders die Erträge im Investmentbanking und im Handel mit Wertpapieren seien eingebrochen, dagegen hätten geringere Kosten für Rechtsstreitigkeiten und der laufende Personal- und Filialabbau für Entlastung auf der Kostenseite gesorgt. Insgesamt habe die Bank die Kosten im dritten Quartal um 14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 5,7 Milliarden reduzieren können.



Das Nettoergebnis des Konzerns habe mit 649 Millionen Euro mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahresquartal und gleichzeitig deutlich höher als die durchschnittlich von Analysten erwarteten 586 Millionen Euro gelegen. Gleichzeitig habe Vorstandschef John Cryan gestern bekannt gegeben, dass der Name der Tochter Sal. Oppenheim aufgegeben werde, da es nie gelungen sei, die Marke zu alter Stärke zurückzuführen. Nach 230 Jahren ende damit die Geschichte des einst so traditionsreichen Bankhauses. Die verbleibenden Kunden und Geschäfte würden bis zum kommenden Jahr auf andere Bereiche der Großbank aufgeteilt. Die Anleger hätten die Zahlen der Deutschen Bank nicht honoriert. In einem freundlichen Gesamtumfeld habe die Aktie des Unternehmens nachgegeben. Aus Händlerkreisen habe es geheißen, das operative Geschäft der Bank laufe nach wie vor zu schwach für einen nachhaltigen Anstieg der Aktie.



Dank der jährlichen Rabattschlacht "Prime Day" und des boomenden Cloud-Geschäfts habe Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866) seine Umsätze im dritten Quartal kräftig steigern können: Die Erlöse seien um 34 Prozent auf insgesamt 43,7 Milliarden US-Dollar geklettert. Dagegen sei der Gewinn mit 256 Millionen US-Dollar zwar gering ausgefallen, das Unternehmen habe aber erneut eine milliardenschwere Investitionsoffensive in verschiedenen Bereichen durchgeführt. Trotz des Anstiegs der Unternehmensausgaben im Jahresvergleich um über 11 Milliarden auf 43,4 Milliarden US-Dollar seien die Erwartungen der Analysten sowohl bei Umsatz als auch Gewinn deutlich übertroffen worden. Die Anleger hätten daher begeistert auf das Zahlenwerk reagiert. Nachbörslich sei die Aktie um fast 8 Prozent angestiegen.







