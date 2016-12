Tradegate-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Airbus Group-Aktie präsentiert sich äußerst freundlich - ChartanalyseEin lange vorbereiteter Deal zum Bau von 100 Airbus Maschinen für den Iran ist nun vertraglich besiegelt und verhilft der Aktie hin und wieder zu kleineren Kurssprüngen - aber auch chattechnisch präsentiert sich die Aktie von Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) äußerst freundlich, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Vom aktuellen Kursniveau aus könnten in der Airbus Group-Aktie nun direkte Kursgewinne bis an die Jahreshochs aus 2015 bei 68,50 Euro folgen, darüber sogar bis in den Bereich von rund 70,00 Euro aufwärts reichen. Aber nur wenn die aktuelle Aufwärtsdynamik auch ungebrochen weiter fortbestehe, sei auch ein direktes ansteuern der genannten Marken vorstellbar und könne über entsprechende Long-Instrumente nachgehandelt werden - unterstützend wirke natürlich auch die bullische Flagge, in derer sich Airbus gerade aufhalte.Eine unerwartete Fortsetzung des kurzfristigen Abwärtstrendkanals könnte sogar noch bis in den Bereich von 60,73 Euro reichen, ehe es für die Aktie anfange, kritisch zu werden. Ein direkter Kursrutsch unter die runde Marke von 60,00 Euro hingegen dürfte mit anschließenden Abgaben auf zunächst 55,89 Euro zu Buche schlagen. Darunter sollte sich das Chartbild noch sehr viel kritischer präsentieren und Abgaben in Richtung der Jahrestiefs um 48,08 Euro erlauben. Aber erst wenn auch dieses Unterstützungsniveau wegfallen sollte, müssen sich Anleger auf einen mittelfristigen Trendwechsel und Abverkauf auf 39,65 Euro einstellen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 28.12.2016)XETRA-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:62,73 EUR -0,29% (28.12.2016, 14:38)