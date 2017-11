XETRA-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

Kurzprofil Airbus Group SE:



Die Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug EUR 64,5 Mrd. im Jahr 2015, die Anzahl der Mitarbeiter rund 136.600. Zum Konzern gehören die Divisionen Airbus, Airbus Defence and Space sowie Airbus Helicopters. (30.11.2017/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Airbus Group-Aktienanalyse von Stefan Maichl, CFA und Investmentanalyst von der LBBW:Stefan Maichl, CFA und Investmentanalyst der LBBW, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse die Verkaufsempfehlung für die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF).Nach dem Rückgang des bereinigten EBIT in 9M von -25% auf 1,8 Mrd. EUR fällt es den Analysten der LBBW nach wie vor schwer, dass auf dem Vorjahresniveau bestätigte Jahresziel von ca. 4,0 Mrd. EUR abzubilden. Für Q4 impliziere dies einen hohen Ergebnisbeitrag von 2,2 Mrd. EUR (VJ. 1,5 Mrd. EUR). Die Analysten würden für 2017 weiterhin mit 3,8 Mrd. EUR und damit einer Zielverfehlung um 5% rechnen.Das in der Q3-Telefonkonferenz bekräftigte Auslieferungsziel für 2017 von ca. 720 Flugzeugen bleibe herausfordernd und hänge sowohl an der Erfüllung der Lieferversprechen der Triebwerkshersteller als auch der fristgerechten Kundenabnahme. Zur Zielerreichung müsse Airbus im November/Dezember einen Rekordwert von ca. 203 Flugzeugen (VJ. 172) ausliefern. Die Analysten der LBBW rechnen mit 191 bzw. im Gesamtjahr mit 708. Selbst bei unterstellten 720 Flugzeugen würde nach ihrer Modellierung das Ergebnisziel nicht geschafft. Dafür müssten zusätzliche Kosteneinsparungen (z.B. bei F&E) erfolgen. Aber auch wenn das Ertragsziel erreicht würde, sollte der Aktienkurs darauf nicht merklich reagieren, da dies der aktuellen Markterwartung entspreche.Vieles spreche für den Start einer breit untermauerten und dynamischen Ertrags- und Cashflow-Erholung. Auch die Analysten der LBBW hatten dies immer postuliert und rechnen weiterhin in 2018 mit einem Sprung auf ein bereinigtes EBIT von 4,7 Mrd. EUR. Am Kapitalmarkt werde aber ein Wert von ca. 5,1 Mrd. EUR erwartet. Der seit Anfang 2016 intakte negative Revisionstrend bei den Gewinnschätzungen dürfte somit noch anhalten. Dieser steht im Kontrast zum im November 2016 gestarteten, nach Erachten der Analysten der LBBW marktbedingten Aufwärtstrend der Aktie. Dadurch sei eine sukzessive Expansion der Bewertungsmultiplikatoren erfolgt. Dabei sei diese Bewegung weder durch die USD-Abwertung noch die deutlich gestiegenen Rechtsrisiken merklich gebremst worden.Stefan Maichl, CFA und Investmentanalyst der LBBW, bewertet die Airbus Group-Aktie nach wie vor mit "verkaufen". (Analyse vom 30.11.2017)Börsenplätze Airbus Group-Aktie: