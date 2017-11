Tradegate-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

Kurzprofil Airbus Group SE:



Die Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug EUR 64,5 Mrd. im Jahr 2015, die Anzahl der Mitarbeiter rund 136.600. Zum Konzern gehören die Divisionen Airbus, Airbus Defence and Space sowie Airbus Helicopters. (01.11.2017/ac/a/d)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Airbus Group-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF), erhöht aber das Kursziel von 76 auf 80 Euro.Die Q3-Zahlen seien gemischt ausgefallen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Operativ habe das Zahlenwerk seine Erwartungen verfehlt, aufgrund zahlreicher Sondereffekte hätten die berichteten Zahlen hingegen seine Prognosen übertroffen. Der Auftraseingang sei eingebrochen. Der europäische Flugzeugbauer verfüge aber über einen sehr hohen Auftragsbestand. Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr sei erneut bestätigt worden, was ein sehr starkes Schlussquartal impliziere. Diermeier habe seine EPS-Prognosen angepasst. Die aktuelle Gemengenlage sei laut Diermeier noch nicht ausreichend im Aktienkurs eingepreist.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Verkaufsempfehlung für die Airbus Group-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 76 auf 80 Euro angehoben. (Analyse vom 01.11.2017)XETRA-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:87,48 EUR +3,16% (01.11.2017, 14:29)