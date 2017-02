Tradegate-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

69,059 EUR +3,64% (23.02.2017, 12:12)



ISIN Airbus Group-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus Group-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus Group SE:



Die Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug EUR 64,5 Mrd. im Jahr 2015, die Anzahl der Mitarbeiter rund 136.600. Zum Konzern gehören die Divisionen Airbus, Airbus Defence and Space sowie Airbus Helicopters. (23.02.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Airbus Group-Aktienanalyse von Analyst Chris Hallam von Goldman Sachs:Chris Hallam, Analyst von Goldman Sachs, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF).Operativ habe der europäische Flugzeugbauer im Schlussquartal 2016 gut abgeschnitten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Hohe Belastungen für den Militärtransporter A400M würden jedoch das Bild trüben.Chris Hallam, Analyst von Goldman Sachs, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Airbus Group-Aktie mit einem Kursziel von 84 Euro bestätigt. (Analyse vom 23.02.2017)XETRA-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:69,11 EUR +3,61% (23.02.2017, 11:56)