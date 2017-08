Tradegate-Aktienkurs Air Berlin-Aktie:

0,528 EUR -32,31% (15.08.2017, 16:06)



ISIN Air Berlin-Aktie:

GB00B128C026



WKN Air Berlin-Aktie:

AB1000



Ticker-Symbol Air Berlin-Aktie:

AB1



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Air Berlin-Aktie:

AIBEF



Kurzprofil Air Berlin PLC:



Air Berlin PLC (ISIN: GB00B128C026, WKN: AB1000, Ticker-Symbol: AB1, NASDAQ OTC-Symbol: AIBEF) ist eines der führenden Luftfahrtunternehmen in Europa und fliegt im Jahr weltweit zu 150 Destinationen. Die zweitgrößte Fluggesellschaft Deutschlands beförderte im Jahr 2014 mehr als 31,7 Millionen Fluggäste. Durch die strategische Partnerschaft mit Etihad Airways, die zu 29,21 Prozent an Air Berlin beteiligt ist, und die Mitgliedschaft in der Luftfahrtallianz oneworld(R) verfügt Air Berlin über ein globales Streckennetz. topbonus, das Vielfliegerprogramm von Air Berlin, ist mit mehr als 3,5 Millionen Teilnehmern eines der führenden Programme Europas. Die Airline mit dem mehrfach ausgezeichneten Service bietet mit 20 Airlines weltweit Flüge unter gemeinsamer Flugnummer an. Die Flotte gehört zu den jüngsten und ökoeffizientesten in Europa. Air Berlin zählt zusammen mit weiteren Airlines zu den Etihad Airways Partners, einer neuen Marke, mit der Etihad seit Ende 2014 gemeinsame Aktivitäten verbindet. (15.08.2017/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Air Berlin-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrtunternehmens Air Berlin PLC (ISIN: GB00B128C026, WKN: AB1000, Ticker-Symbol: AB1, NASDAQ OTC-Symbol: AIBEF) unter die Lupe.Was bei einem negativen Eigenkapital von zuletzt 1,8 Mrd. Euro nicht mehr allzu überraschend sei, sei nun auch eingetreten: Der angeschlagene Billigflieger Air Berlin habe Insolvenz angemeldet. Die Air Berlin-Aktie sei zeitweise vom Handel ausgesetzt worden. Kursgewinne würden indes erneut die Aktien der beiden Platzhirsche Lufthansa und Ryanair verbuchen. Die beiden Fluggesellschaften hätten demnächst einen Konkurrenten weniger.Zum Zocker-Papier sei bereits alles gesagt worden. Finger weg von der Air Berlin-Aktie, so Thorsten Küfner, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.08.2017)XETRA-Aktienkurs Air Berlin-Aktie:0,524 EUR -32,30% (15.08.2017, 15:52)