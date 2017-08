Euronext Amsterdam-Aktienkurs Ahold Delhaize-Aktie:

Kurzprofil Koninklijke Ahold Delhaize N.V.:



Ahold Delhaize N.V. (ISIN: NL0011794037, WKN: A2ANT0, Ticker-Symbol: AHOG, EN Amsterdam: AD, Nasdaq OTC-Symbol: AHODF) ist ein international tätiger niederländischer Einzelhandelskonzern. Ahold ist einer der weltweit größten Betreiber von Supermarktketten. Das Unternehmen bedient die Kunden direkt über regionale Supermärkte oder indirekt über seinen Foodservice. Ahold versorgt jede Woche über 40 Mio. Kunden aus 28 Ländern in allen Belangen rund um die Nahrungsaufnahme. (30.08.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ahold Delhaize-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von der National-Bank AG:Laura Cherdron, Aktienanalystin der National-Bank AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des niederländischen Lebensmitteleinzelhändlerns Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (ISIN: NL0011794037, WKN: A2ANT0, Ticker-Symbol: AHOG, EN Amsterdam: AD, Nasdaq OTC-Symbol: AHODF) von "kaufen" mit "halten" herab.Der Online-Händler Amazon.com habe am 28.08. die Übernahme der US-Super-marktkette Whole Foods für 13,7 Mrd. USD abgeschlossen. Gleichzeitig habe der Konzern mitgeteilt, umfangreiche Preissenkungen bei den Produkten von Whole Foods (v.a. bei Bio-Lebensmitteln) durchzuführen.Die überraschende Preissenkung setze die überwiegend in den USA tätigen Konkurrenten nun noch stärker als von Cherdron erwartet unter Druck. Die Analystin rechne daher nun mit einer Verschlechterung des US-Geschäfts (u.a. erhöhter Margendruck) bei Ahold Delhaize, die in 2016 rund 62% der Umsätze in den USA erzielt habe. Zudem rechne sie aufgrund des aktuell hohen EUR/USD-Wechselkurses mit stärkeren Belastungen von der Währungsseite. Die Analystin habe ihre Erwartungen reduziert (u.a. EPS 2017e: 1,21 (alt: 1,48) Euro; EPS 2018e: 1,31 (alt: 1,65) Euro).Für die Ahold Delhaize-Aktie sieht Laura Cherdron, Aktienanalystin der National-Bank AG, nur noch ein moderates Aufwärtspotenzial und stuft den Titel daher bei einem gekappten Kursziel von 16,00 (alt: 21,00) Euro von "kaufen" mit "halten" herunter. (Analyse vom 30.08.2017)Xetra-Aktienkurs Ahold Delhaize-Aktie:14,985 EUR +1,39% (30.08.2017, 10:52)