Euronext Amsterdam-Aktienkurs Ahold Delhaize-Aktie:

20,43 EUR -1,21% (20.01.2017, 12:06)



ISIN Ahold Delhaize-Aktie:

NL0011794037



WKN Ahold Delhaize-Aktie:

A2ANT0



Ticker-Symbol Ahold Delhaize-Aktie:

AHOG



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Ahold Delhaize-Aktie:

AD



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Ahold Delhaize-Aktie:

AHODF



Kurzprofil Koninklijke Ahold Delhaize N.V.:



Ahold Delhaize N.V. (ISIN: NL0011794037, WKN: A2ANT0, Ticker-Symbol: AHOG, EN Amsterdam: AD, Nasdaq OTC-Symbol: AHODF) ist ein international tätiger niederländischer Einzelhandelskonzern. Ahold ist einer der weltweit größten Betreiber von Supermarktketten. Das Unternehmen bedient die Kunden direkt über regionale Supermärkte oder indirekt über seinen Foodservice. Ahold versorgt jede Woche über 40 Mio. Kunden aus 28 Ländern in allen Belangen rund um die Nahrungsaufnahme. (20.01.2017/ac/a/a)



Essen (www.aktiencheck.de) - Ahold Delhaize-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Glockenmeier von der National-Bank AG:Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des niederländischen Lebensmitteleinzelhändlerns Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (ISIN: NL0011794037, WKN: A2ANT0, Ticker-Symbol: AHOG, EN Amsterdam: AD, Nasdaq OTC-Symbol: AHODF).Der Einzelhändler Ahold Delhaize habe heute Umsatzzahlen für das vierte Quartal 2016 bekannt gegeben. Demnach sei der Umsatz des neu formierten Unternehmens bereinigt um Wechselkurseffekte und Kalendereffekte um 2,8% auf 15,51 Mrd. EUR gestiegen. Im Gesamtjahr 2016 habe der Umsatz um 3,7% (bereinigt +3,4%) auf 62,33 Mrd. EUR zugelegt. Der Ausblick für 2016 sei wie erwartet bestätigt worden. So solle die operative Marge gegenüber dem Vorjahr stabil bleiben und der Free Cashflow 1,3 Mrd. EUR erreichen.Die Umsatzzahlen hätten marginal über den Markterwartungen gelegen. Der wichtigste Markt, die USA, habe sich gemischt entwickelt. Ahold USA habe auf vergleichbarer Basis einen Umsatzrückgang von 0,2% ausgewiesen, und damit enttäuscht, wogegen Delhaize America besser als erwartet abgeschnitten habe und die Umsätze um 2,2% habe steigern können. Das Unternehmen leide in den USA weiterhin unter rückläufigen Nahrungsmittelpreisen, wobei es nur Delhaize America gelinge, dies über Volumenwachstum zu kompensieren. Die Niederlande hätten sich stark gezeigt (vergleichbarer Umsatz +6,6%) und von einer verbesserten Marktposition (Marktanteilsgewinne bei Albert Heijn) und vom kräftigen Zuwachs beim Onlinehandel profitiert. Belgien habe enttäuscht (Umsatzrückgang, erwartet worden sei ein leichter Anstieg), Zentral- und Südosteuropa habe sich im Erwartungsrahmen entwickelt.Im Zuge der positiven Aktienmarktentwicklung in den letzten Wochen habe sich die Aktie ebenfalls erholt, aber schwächer als der Gesamtmarkt abgeschnitten. Kursimpulse vermochte auch der Kapitalmarkttag im letzten Dezember nicht zu geben, so Markus Glockenmeier, Analyst der National-Bank AG. Ahold Delhaize habe sich dort zwar insgesamt optimistisch gezeigt, doch das angekündigte Aktienrückkaufprogramm sei erwartet worden und sei sogar etwas niedriger als erhofft ausgefallen. Die Synergieziele seien lediglich bestätigt worden. Als Folge hätten sich die Konsensgewinnschätzungen in den vergangenen Wochen kaum verändert. Obwohl die heutigen Umsatzzahlen insgesamt gemischt ausgefallen seien, habe die Aktie deutlich zugelegt (15:30h: +5%). Gründe dürften die positive Entwicklung im Heimatmarkt sowie Delhaize America sein, das Hoffnung auf eine Verbesserung der Situation in den USA 2017 aufkommen lasse.Börsenplätze Ahold Delhaize-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs Ahold Delhaize-Aktie:20,51 EUR +0,06% (20.01.2017, 10:51)