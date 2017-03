Börse Stuttgart-Aktienkurs Ahold Delhaize-Aktie:

20,41 EUR -1,50% (02.03.2017, 15:00)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Ahold Delhaize-Aktie:

20,415 EUR -1,66% (02.03.2017, 15:07)



ISIN Ahold Delhaize-Aktie:

NL0011794037



WKN Ahold Delhaize-Aktie:

A2ANT0



Ticker-Symbol Ahold Delhaize-Aktie:

AHOG



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Ahold Delhaize-Aktie:

AD



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Ahold Delhaize-Aktie:

AHODF



Kurzprofil Koninklijke Ahold Delhaize N.V.:



Ahold Delhaize N.V. (ISIN: NL0011794037, WKN: A2ANT0, Ticker-Symbol: AHOG, EN Amsterdam: AD, Nasdaq OTC-Symbol: AHODF) ist ein international tätiger niederländischer Einzelhandelskonzern. Ahold ist einer der weltweit größten Betreiber von Supermarktketten. Das Unternehmen bedient die Kunden direkt über regionale Supermärkte oder indirekt über seinen Foodservice. Ahold versorgt jede Woche über 40 Mio. Kunden aus 28 Ländern in allen Belangen rund um die Nahrungsaufnahme. (02.03.2017/ac/a/a)



Essen (www.aktiencheck.de) - Ahold Delhaize-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Glockenmeier von der National-Bank AG:Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des niederländischen Lebensmitteleinzelhändlerns Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (ISIN: NL0011794037, WKN: A2ANT0, Ticker-Symbol: AHOG, EN Amsterdam: AD, Nasdaq OTC-Symbol: AHODF).Nachdem das Unternehmen Ende Januar Umsatzdaten für das vierte Quartal 2016 sowie das Gesamtjahr 2016 bekannt gegeben habe, sei nun das detaillierte Zahlenwerk gefolgt. Wie bereits berichtet, sei der Umsatz im vierten Quartal währungsbereinigt um 2,8% gestiegen. Das operative Ergebnis sei um 3,9% auf 608 Mio. EUR gefallen, so dass sich die operative Marge auf 3,9% (-10 Basispunkte (Bp)) verschlechtert habe. 2016 sei der Umsatz bereinigt um 3,4% angestiegen. Die operative Marge habe 20 Bp auf 3,7% zugelegt. Der Free Cash Flow habe 1,4 Mrd. EUR erreicht. Das Ergebnis/Aktie der fortgeführten Aktivitäten habe sich um 5,4% auf 1,17 EUR verbessert. Für 2016 beabsichtige Ahold Delhaize, eine Dividende jeAktie von 0,57 EUR (+9,6%) zu zahlen.Ahold Delhaize habe gute Zahlen vorgelegt. So lag das operative Ergebnis nach Berücksichtigung von Sondereffekten leicht über den Marktwartungen. Eine starke Entwicklung hätten die Segmente Delhaize USA und die Niederlande gezeigt, in denen das Unternehmen seine Marge habe steigern können, was jedoch erwartet worden sei. Die bereinigte oper. Marge bei Ahold USA habe leicht zugelegt, Belgien sei stabil gewesen. Einen deutlichen Margenrückgang habe hingegen das Segment Zentral/Südosteuropa verbucht.Dem Unternehmen zufolge verlaufe die Integration nach Plan. 2016 seien Synergien von 22 Mio. EUR erzielt, die 2017 220 Mio. EUR erreichen sollten. Beim Free Cash Flow werde dieses Jahr ein Anstieg auf 1,6 Mrd. EUR prognostiziert. Ansonsten habe der Ausblick von Ahold Delhaize nichts Zählbares enthalten. Lediglich zur Situation in den USA habe man sich geäußert und wolle dort die eingeschlagene Strategie fortsetzen, erwarte im ersten Quartal jedoch eine Fortsetzung des deflationären Preisumfelds.Die Aktie ist ausreichend bewertet, so dass Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, seine "halten"-Empfehlung für die Ahold Delhaize-Aktie sowie das Kursziel 21 EUR beibehält. (Analyse vom 02.03.2017)Börsenplätze Ahold Delhaize-Aktie: