Tradegate-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:

47,59 Euro +1,58% (08.02.2017, 12:49)



TSE-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:

USD 50,45 +0,74% (08.02.2017, 14:55, vorbörslich)



ISIN Agnico-Eagle Mines-Aktie:

CA0084741085



WKN Agnico-Eagle Mines-Aktie:

860325



Ticker-Symbol Agnico-Eagle Mines-Aktie Deutschland:

AE9



TSE Ticker Symbol Agnico-Eagle Mines-Aktie: AEM



Kurzprofil Agnico-Eagle Mines Ltd.:



Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, TSE-Symbol: AEM) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Minenaktivitäten in Quebec, Nordmexiko und in Finnland. Im Juni wurde gemeinsam mit Yamana Gold Osisko Mining übernommen, womit Agnico-Eagle Mines nun eine 50%ige Beteiligung hält.



(08.02.2017/ac/a/n)

Montreal (www.aktiencheck.de) - Agnico-Eagle Mines-Aktienanalyse des Analysten Michael Parkin von Desjardins Securities:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Michael Parkin vom Investmenthaus Desjardins Securities die Aktien von Agnico-Eagle Mines Ltd. (ISIN: CA0084741085, WKN: 860325, Ticker-Symbol: AE9, TSE-Symbol: AEM) weiterhin zum Kauf.Im Rahmen einer Branchenstudie zum Edelmetallsektor überarbeiten die Analysten von Desjardins Securities ihre Gewinnprognosen da die Projektionen für die Gold- und Silberpreise im abgelaufenen Quartal über den Durchschnittspreisen gelegen haben.Wegen des neuen US-Präsidenten Trump könnten sich kurzfristig Unsicherheiten ergeben. Unter saisonalen Gesichtspunkten sei es im März an der Zeit zu verkaufen, doch Trump sei in den Köpfen der Investoren. Die Goldnachfrage könnte daher in diesem Jahr von üblichen Mustern abweichen.Analyst Michael Parkin korrigiert das Kursziel für die Aktien von Agnico-Eagle Mines Ltd. von 75,00 auf 76,00 CAD nach oben.Börsenplätze Agnico-Eagle Mines-Aktie:Xetra-Aktienkurs Agnico-Eagle Mines-Aktie:47,10 Euro +2,10% (08.02.2017, 14:41)