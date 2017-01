Berlin (www.aktiencheck.de) - AfD-Vorstandsmitglied Georg Pazderski hat die Verlängerung des Mali-Mandates der Bundeswehr kommentiert. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der Alternative für Deutschland (AfD):Die Regierung und allen voran Frau von der Leyen haben aus der Vergangenheit nichts gelernt: Es werden wieder einmal viele Millionen Euro buchstäblich in den Wüstensand gesetzt - so lange bis der drohende Rückzug unausweichlich wird. Das Mandat ist zum Scheitern verurteilt.Wir haben traditionell in Mali keine Interessen. Die Bundesregierung sollte das Mali-Problem den Franzosen überlassen und sich besser um die eigenen Probleme wie zum Beispiel der Grenzsicherung in Europa kümmern."(27.01.2017/ac/a/m)