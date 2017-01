Berlin (www.aktiencheck.de) - Der stellvertretende AfD-Vorsitzende Alexander Gauland hat den Familiennachzug von Migranten kommentiert. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der Alternative für Deutschland (AfD):Schutzsuche darf kein Migrationskonzept sein. Durch den privilegierten Anspruch auf den Nachzug von Familienangehörigen, geschieht aber genau das.Die Bundesregierung hat eine Migrationskrise beispiellosen Ausmaßes zu verantworten. Anstatt den Nachzug von Familienmitgliedern für Flüchtlinge zu ermöglichen, muss endlich mehr Anstrengung darauf verwendet werden, dass diejenigen Migranten, die bereits in Deutschland sind, möglichst schnell wieder in ihre Heimat zurückkehren, zum Beispiel durch die Einrichtungen von Schutzzonen in den Herkunftsgebieten." (19.01.2017/ac/a/m)