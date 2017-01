Der Konvent befasst sich als "kleiner Parteitag" mit organisatorischen und politischen Fragen. Er entscheidet über wesentliche Fragen der Finanzverteilung und verfügt über ein Budget für Gemeinschaftsaufgaben, aus dem insbesondere die Landtagswahlkämpfe finanziell unterstützt

werden. Die 56 Mitglieder des Konventes tagen im Schnitt alle zwei Monate.



Flak, der gemeinsam mit seinem ebenfalls wiedergewählten Co-Vorsitzenden Berengar Elsner von Gronow nun für ein weiteres, entscheidendes Jahr den Konvent leiten wird, erklärt:



"Der Konvent hat sich seit Herbst 2015 als wichtiges Gremium der AfD etabliert. Ich sehe unsere Aufgabe als Vorsitzende insbesondere darin, den Konvent als ständiges Gremium zu stärken und als ausgleichender Faktor beim weiteren Wachstum zu leiten." (Pressemitteilung vom 07.01.2017) (09.01.2017/ac/a/m)





