Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

10,39 EUR +0,87% (15.05.2017, 15:09)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

11,40 USD +1,24% (15.05.2017, 15:09, vorbörslich)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden.

(15.05.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Hans Mosesmann von Rosenblatt Securities:Aktienanalyst Hans Mosesmann vom Investmenthaus Rosenblatt Securities spricht im Hinblick auf die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) laut einer Aktienanalyse weiterhin eine Kaufempfehlung aus.Die Investorenveranstaltung von Advanced Micro Devices Inc. am morgigen Dienstag wird nach Ansicht der Analysten von Rosenblatt Securities als "Augenöffner" dienen.Der Markt müsse noch realisieren, dass AMD beim Marktanteil wegen wettbewerbsfähigerer Produkte noch viel Luft nach oben habe.AMD’s Zen könnte in 2017/18 gegenüber Intel’s x86-Fahrplan auf Basis von Skylake, Kaby Lake, etc. Vorteile haben, so die Einschätzung des Analysten Hans Mosesmann.Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:10,41 EUR +1,12% (15.05.2017, 14:51)