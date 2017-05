Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

10,84 EUR -3,26% (17.05.2017, 16:09)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

12,06 USD -5,83% (17.05.2017, 16:09)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden.

(17.05.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Mark Lipacis von Jefferies & Co:Aktienanalyst Mark Lipacis vom Investmenthaus Jefferies & CO spricht laut einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) aus.Der Analystentag von Advanced Micro Devices Inc. habe dazu beigetragen das Vertrauen in den Turnaround des Unternehmens zu stärken. Es sei erfreulich, dass AMD den langfristigen Ausblick zur Bruttomarge um 400 Basispunkte auf 40 bis 44% angehoben habe.Es bestünden gute Chancen für eine Ausweitung des Marktanteils im high-end-Segment, so der Analyst Mark Lipacis.In ihrer Advanced Micro Devices-Aktie-Aktienanalyse stufen die Analysten von Jefferies & Co den Titel unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 16,00 USD.Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:10,84 EUR -11,15% (17.05.2017, 15:55)