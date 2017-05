Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

10,51 EUR +2,06% (15.05.2017, 16:08)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

11,55 USD +2,58% (15.05.2017, 16:09)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden.

Vancouver (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Matthew Ramsay von Canaccord Genuity:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Matthew Ramsay vom Investmenthaus Canaccord Genuity die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) weiterhin zu kaufen.Nach sehr holprigen Q1-Zahlen habe das Management von Advanced Micro Devices Inc. nun anlässlich des Analystentages die Chance klarere Aussagen zu treffen. Auch wenn diese Veranstaltung und die Produktneuheiten der kommenden Monate als Katalysatoren für den Aktienkurs wirken könnten sei klar, dass der Wettbewerb nicht still stehe. Die jüngsten Kursvolatilitäten sollten AMD daran erinnern, dass es schwieriger sein könnte das Vertrauen der Investoren permanent zu stärken als den Produktfahrplan.Die Analysten von Canaccord Genuity sprechen ungeachtet der vorhandenen Risiken von einem nach oben weisenden Chance/Risiko-Profil. Analyst Matthewy Ramsey geht weiterhin davon aus, dass AMD bis 2020 einen Gewinn je Aktie von mehr als 1,00 USD erwirtschaften könne.In ihrer Advanced Micro Devices-Aktie-Aktienanalyse stufen die Analysten von Canaccord Genuity den Titel unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 17,00 USD.XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:10,51 EUR +2,09% (15.05.2017, 15:53)