ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden.



Toronto (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Ambrish Srivastava von BMO Capital Markets:Aktienanalyst Ambrish Srivastava vom Investmenthaus BMO Capital Markets rechnet im Hinblick auf die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) laut einer Aktienanalyse weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Der Analystentag von Advanced Micro Devices Inc. habe mehr Neuigkeiten zu Tage gefördert als angenommen, sowohl was Produktneuerungen als auch Finanzkennziffern betreffe.Das längerfristige EPS-Ziel von 0,75 USD rufe zwar am Markt Enttäuschungen hervor. Die Analysten von BMO Capital Markets sehen die Planung aber als Versuch des Unternehmens an vernünftig zu bleiben.Es sei sicherlich richtig etwas Vorsicht hinsichtlich der Umsetzung der Strategie walten zu lassen. Analyst Ambrish Srivastava hält es aber für sehr wahrscheinlich, dass AMD weitere Lizenzierungsmöglichkeiten in der Pipeline habe, die noch nicht bei der Guidance berücksichtigt worden seien.