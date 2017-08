Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden.



San Francisco (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten David Wong von Wells Fargo Advisors.Aktienanalyst David Wong vom Investmenthaus Wells Fargo Advisors bestätigt laut einer Aktienanalyse seine Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD).Am Markt herrsche weithin die Erwartung, dass Advanced Micro Devices Inc. in den kommenden Monaten eine Notebook-Version der Ryzen-Prozessorfamilie auf den Markt bringen werde.Die Analysten von Wells Fargo Advisors sind der Ansicht, dass die neuen PC-Chips von Intel und AMD die PC-Nachfrage in der saisonal starken zweiten Jahreshälfte stimulieren könnten. Letzte Woche habe AMD eine erste Verfügbarkeit der Vega-Grafikprodukte für PC-Spielanwendungen angekündigt.In ihrer Advanced Micro Devices-Aktie-Aktienanalyse stufen die Analysten von Wells Fargo Advisors den Titel unverändert mit "outperform" ein.