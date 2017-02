Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

11,33 EUR +1,18% (02.02.2017, 16:59)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

12,32 USD +2,16% (02.02.2017, 17:01)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden.

(02.02.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Stacy Rasgon von Sanford C. Bernstein & Co:Aktienanalyst Stacy Rasgon vom Investmenthaus Sanford C. Bernstein & Co erwartet im Hinblick auf die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) laut einer Aktienanalyse weiterhin eine marktkonforme Kursentwicklung.Höhere operative Ausgaben und niedrigere Lizenzgewinne in 2017 würden Aufwärtspotenzial von Seiten des Umsatzes und der Bruttomargen wieder zunichte machen. Die Guidance von Advanced Micro Devices Inc. sehe zwar recht ordentlich aus, wirkliche Anzeichen für einen Umschwung seien aber nicht erkennbar.Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co sind der Auffassung, dass der Quartalsbericht das letzte "Hurra" gewesen sein könnte. Die Erwartungshaltung des Marktes sei stetig gestiegen. Investoren würden die Früchte der Arbeit von AMD sehen wollen. Es müsse noch einige Zeit vergehen bis klar sein werde, ob sich die Anstrengungen dauerhaft lohnen würden. Analyst Stacy Rasgon hält ein solches Szenario für möglich, aber für einen Vertrauensvorschuss sei es noch zu früh.In ihrer Advanced Micro Devices-Aktie-Aktienanalyse stufen die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co den Titel unverändert mit "market perform" ein und setzen das Kursziel von 7,50 auf 8,00 USD herauf.XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:11,43 EUR +5,64% (02.02.2017, 16:46)