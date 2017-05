Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

9,74 EUR -2,94% (18.05.2017, 14:20)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

10,83 USD -3,30% (18.05.2017, 14:24, vorbörslich)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden.

(18.05.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse der Analystin Betsy Van Hees von Loop Capital:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt die Analyst Betsy Van Hees vom Investmenthaus Loop Capital die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) nur noch zu halten.Die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. würden mittlerweile fair bewertet aussehen. Im Aktienkurs sei schon viel zukünftiges Potenzial eingepreist. Dazu gehören würden beispielsweise die Markteinführung der Ryzen CPU’s und Vega CPU’s sowie der neue EPYC Server-Chip.Das vom Management genannte längerfristige Gewinnziel sei keinesfalls berauschend, so die Analystin Betsy Van Hees.In ihrer Advanced Micro Devices-Aktie-Aktienanalyse stufen die Analysten von Loop Capital den Titel von "buy" auf "hold" zurück, bestätigen aber das Kursziel von 13,00 USD.XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:9,74 EUR 5,94% (18.05.2017, 14:09)