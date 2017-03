Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden.

Vancouver (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Matthew Ramsay von Canaccord Genuity:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Matthew Ramsay vom Investmenthaus Canaccord Genuity die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) weiterhin zu kaufen.Die Analysten von Canaccord Genuity weisen auf verschiedene Investorentreffen in den letzten drei Wochen hin, bei denen CEO Dr. Lisa Su sehr beeindruckende Vorstellungen abgeliefert habe. Advanced Micro Devices Inc. verfolge einen Plan höchst wettbewerbsfähige und leistungsfähige CPU's und GPU's auf den Markt zu bringen. Damit wolle das Unternehmen sowohl im Verbrauchersegment als auch im Firmenkundengeschäft Marktanteile gewinnen.Analyst Matthew Ramsay sieht sich in seiner positiven Sichtweise der AMD-Aktie bestärkt. Neben Intel Corp. werde sich AMD wieder als zweite Kraft etablieren. Die Umsetzung der Strategie und das Wettbewerbsumfeld seien zwar nicht ohne Risiken. Nichtsdestotrotz sehe das Chance/Risiko-Profil positiv aus. Bis 2020 sei ein Gewinn je Aktie von 1,00 USD möglich.In ihrer Advanced Micro Devices-Aktie-Aktienanalyse stufen die Analysten von Canaccord Genuity den Titel unverändert mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 14,00 auf 17,00 USD.