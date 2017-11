Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

9,60 EUR -0,54% (20.11.2017, 15:41)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

11,32 USD -0,52% (20.11.2017, 15:48)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden.

(20.11.2017/ac/a/n)

Vancouver (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Matthew Ramsay von Canaccord Genuity:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Matthew Ramsay vom Investmenthaus Canaccord Genuity die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. weiterhin zu kaufen.Das Management von Advanced Micro Devices Inc. habe bei einem Investorentreffen in Bezug auf den Ausblick und den Produktfahrplan Optimismus verbreitet.Die Analysten von Canaccord Genuity rechnen auf kurze Sicht mit stärkeren Ryzen-Umsätzen. 2018 dürfte sich für AMD zu einem Wendepunkt entwickeln, da es bei den Erlösen mit Ryzen Mobile und EPYC Server zu einer weiteren Stärkung kommen werde. Abgesehen liege AMD mit dem Terminplan für die 7nm Chipentwicklung auf Kurs. Im zweiten Halbjahr 2018 und in 2019 sollte dies AMD gegenüber Intel Vorteile verschaffen, so die Einschätzung des Analysten Matthew Ramsay.An dem nach vor positiven Chance/Risiko-Profil der AMD-Aktie habe sich nichts geändert. Bis 2020 dürfte die Projektion eines Ergebnisses je Aktie von über 1,25 USD zu übertreffen sein.