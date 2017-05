Xetra-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden.

New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Vijay Rakesh von Mizuho Securities USA:Aktienanalyst Vijay Rakesh vom Investmenthaus Mizuho Securities USA bestätigt laut einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD).Advanced Micro Devices Inc. habe anlässlich der Analystentagung neue langfristige operative Ziele und neue Produkte diskutiert.Die Analysten von Mizuho Securities USA weisen darauf hin, dass sich die Bruttomargen bei den neuen Produkten in den Segmenten Data Center und GPU Bruttomargen auf mehr als 50% belaufen sollten. Der Unternehmensdurchschnitt betrage demgegenüber aktuell 33%.Bis 2020 wolle AMD Bruttomargen von über 40% erwirtschaften und ein EPS von 0,75 USD.In ihrer Advanced Micro Devices-Aktie-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Mizuho Securities USA das "buy"-Votum sowie das Kursziel von 14,00 USD.