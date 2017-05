Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

9,90 EUR +1,71% (24.05.2017, 14:25)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

11,10 USD +1,93% (24.05.2017, 14:26, vorbörslich)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden.

New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von Analyst Christopher Danely von der Citigroup:Aktienanalyst Christopher Danely von der Citigroup bekräftigt laut einer Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD).In den Medien seien Gerüchte aufgekommen, wonach Intel Corp. mit Advanced Micro Devices Inc. eine Lizenzvereinbarung unterzeichnet habe, um die GPU-Patente von AMD nutzen zu können.AMD habe im Verlauf der Kapitalmarktveranstaltung des Unternehmens zu der Story keine Stellung bezogen, während Intel sie dementiert habe.Analyst Christopher Danely hält einen Lizenzdeal zwischen AMD und Intel für unwahrscheinlich.Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:9,87 EUR +2,45% (24.05.2017, 14:06)