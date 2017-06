Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden.

(02.06.2017/ac/a/n)

Vancouver (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Matthew Ramsay von Canaccord Genuity:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Matthew Ramsay vom Investmenthaus Canaccord Genuity die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) weiterhin zu kaufen.Advanced Micro Devices Inc. habe anlässlich der Computex-Konferenz in Taipei als Datum für die weltweite Markteinführung der neuen EPYC-Server (vorher Naples) und Vega GPU-Prozessoren Ende Juni genannt. Der Zeitrahmen stimme mit dem bislang kommunizierten Fahrplan überein. Im Hinblick auf Ryzen seien starke OEM-Partnerschaften angekündigt worden.Obwohl einige Investoren skeptisch bleiben würden, bestehe weiterhin Zuversicht, dass AMD seine Bruttomargenziele erfüllen und die EPS-Planung für 2020 übertreffen könne. Das Chance/Risiko-Profil wird von Analyst Matthew Ramsay weiterhin als positiv bezeichnet.In ihrer Advanced Micro Devices-Aktie-Aktienanalyse stufen die Analysten von Canaccord Genuity den Titel unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 17,00 USD.XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:9,77 EUR +0,52% (02.06.2017, 12:55)