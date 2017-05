NASDAQ-Aktienkurs Achillion Pharmaceuticals-Aktie:

Achillion Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US00448Q2012, WKN: A0LCU8, Ticker-Symbol: ADA, NASDAQ-Ticker-Symbol: ACHN) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, welches auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Therapien gegen Infektionserkrankungen spezialisiert ist. Behandlungsmöglichkeiten gegen eine chronische Hepatitis C-Infektion und die Entwicklung von Antibiotika zur Behandlung resistenter Bakterien stehen dabei im Mittelpunkt. Der Unternehmenssitz befindet sich in New Haven, Connecticut, USA.







Die Aktien von Achillion Pharmaceuticals Inc. bieten auf dem aktuellen Kursniveau ein attraktives Chance/Risiko-Profil, so die Aussage der Analysten von Leerink Swann & Co. Die Hepatitis C-Partnerschaft mit Johnson & Johnson sorge zusammen mit dem vorhandenen Netto Cash (Ende Q1: 387 Mio. USD) für eine Bodenbewertung von rund 3 USD je Aktie.Selbst im Falle eines Scheiterns des Factor D Inhibitor-Programms sei das Abwärtsrisiko für den Aktienkurs begrenzt, solange die Hepatits C-Partnerschaft intakt bleibe. Analyst Joseph Schwartz schätzt die Erfolgschancen des Programms auf konservative 33%. Die Risiken im Zusammenhang mit der ACH-4471 Entwicklung würden vom Aktienkurs vollständig reflektiert.In ihrer Achillion Pharmaceuticals-Aktienanalyse stufen die Analysten von Leerink Swann & Co den Titel von "market perform" auf "outperform" hoch und erhöhen das Kursziel von 4,00 auf 6,00 USD.