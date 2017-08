NASDAQ-Aktienkurs Achillion Pharmaceuticals-Aktie:

4,40 USD -8,52% (10.08.2017, 17:57)



ISIN Achillion Pharmaceuticals-Aktie:

US00448Q2012



WKN Achillion Pharmaceuticals-Aktie:

A0LCU8



Ticker-Symbol Achillion Pharmaceuticals-Aktie Deutschland:

ADA



NASDAQ-Ticker-Symbol Achillion Pharmaceuticals-Aktie:

ACHN



Kurzprofil Achillion Pharmaceuticals Inc.:



Achillion Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US00448Q2012, WKN: A0LCU8, Ticker-Symbol: ADA, NASDAQ-Ticker-Symbol: ACHN) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, welches auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Therapien gegen Infektionserkrankungen spezialisiert ist. Behandlungsmöglichkeiten gegen eine chronische Hepatitis C-Infektion und die Entwicklung von Antibiotika zur Behandlung resistenter Bakterien stehen dabei im Mittelpunkt. Der Unternehmenssitz befindet sich in New Haven, Connecticut, USA.







(10.08.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Milwaukee (www.aktiencheck.de) - Achillion Pharmaceuticals-Aktienanalyse des Analysten Brian Skorney von Robert W. Baird:Brian Skorney, Aktienanalyst von Robert W. Baird, äußert im Rahmen einer Aktienanalyse bezüglich der Aktien des Biotechkonzerns Achillion Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US00448Q2012, WKN: A0LCU8, Ticker-Symbol: ADA, NASDAQ-Ticker-Symbol: ACHN) nur noch die Erwartung einer neutralen Kursentwicklung.Die von Achillion Pharmaceuticals Inc. bekannt gegebenen PNH-Ergebnisse seien besser ausgefallen als angenommen.Die Analysten von Robert W. Baird zweifeln aber am therapeutischen Fenster, der Dosierung und den Auswirkungen auf LDH.Insofern stehe die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Soliris in Frage, so der Analyst Brian Skorney.Börsenplätze Achillion Pharmaceuticals-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Achillion Pharmaceuticals-Aktie:3,75 EUR -7,99% (10.08.2017, 17:34)Tradegate-Aktienkurs Achillion Pharmaceuticals-Aktie:3,80 EUR -7,23% (10.08.2017, 15:45)