XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

37,125 EUR +0,26% (05.12.2017, 11:59)



Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

37,104 EUR +0,56% (05.12.2017, 12:20)



ISIN Aareal Bank-Aktie:

DE0005408116



WKN Aareal Bank-Aktie:

540811



Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

ARL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

AAALF



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) ist ein auf den Immobiliensektor spezialisiertes Bankhaus mit Hauptsitz in Wiesbaden. Unter seinem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank der institutionellen Wohnungswirtschaft Dienstleistungen und Produkte für die Verwaltung von Wohnungsbeständen sowie für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs. (05.12.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von Fabian Strebin, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) unter die Lupe.Die Aareal Bank-Aktie gehöre zwar nicht zu den bekanntesten Papieren am deutschen Markt. Doch Dividendenjägern seien die Anteilscheine vertraut: Denn der MDAX-Titel besteche seit Jahren mit einer hohen Dividendenrendite. Die Ausschüttung könnte im kommenden Jahr indes weiter steigen.Im laufenden Jahr habe das Unternehmen exakt zwei Euro an seine Aktionäre ausgeschüttet. Aktuell belaufe sich die Dividendenrendite auf 5,4 Prozent. Der Analystenkonsens erwarte für das nächste Jahr jedoch eine Erhöhung der Ausschüttung auf 2,25 Euro, was auf dem aktuellen Kursniveau eine Rendite von 6,0 Prozent ergeben würde. Denkbar sei auch, dass der Immobilienfinanzierer eine Sonderdividende in 2018 zahle.Die Aussicht auf eine steigende Dividende im kommenden Jahr oder gar eine Sonderausschüttung sollten dem MDAX-Titel zu höheren Kursen verhelfen. Mit dem Ausbruch aus dem monatelangen Seitwärtstrend habe das Papier auch charttechnisch Boden gut gemacht. Aktuell versuche die Notierung das obere Ende des Gaps zwischen 36,20 und 37,20 Euro zu schließen.DER AKTIONÄR rate die Aareal Bank-Aktie zu kaufen. Das Kursziel laute 45,00 Euro. Bei 33,00 Euro sollte ein Stopp gesetzt werden, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.12.2017)Börsenplätze Aareal Bank-Aktie: